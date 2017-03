PF faz operação contra quadrilha interestadual de tráfico de drogas com atuação no Nordeste

Segundo a PF, a quadrilha tem projeção nos estados de Pernambuco,Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte, onde atuava como atacadista, comprando grandes quantidades de droga diretamente de produtores e as transportando em caminhões de frete de cargas ilícitas para seus depósitos.

As investigações foram iniciadas em novembro de 2016. Desde então, três pessoas foram presas em flagrante, com mais de 2 toneladas de maconha apreendidas e R$ 32 mil apreendidos em espécie. Também foram presos seis suspeitos de tráfico de drogas e seis veículos que seriam utilizados pela quadrilha.

Os presos estão sendo encaminhados para a sede da Polícia Federal em Pernambuco, no Cais do Apolo, região central do Recife, onde serão interrogados e indiciados de acordo com a sua participação e envolvimento nos crimes. Depois disso, eles são encaminhados para o Centro de Triagem (Cotel), em Abreu e Lima.