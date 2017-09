PF prende homem que forjou a própria morte para receber pensão

Além da prisão do acusado, policiais federais cumpriram um mandado de condução coercitiva e um mandado de busca a apreensão.

Em 2015, a PF já havia prendido esse mesmo homem em flagrante por crime contra a Previdência Social. Na ocasião, ele acompanhava uma idosa que se passava por uma pessoa fictícia a fim de tentar obter benefício assistencial ao idoso de forma fraudulenta.

Hoje, a investigação revelou que ele vinha utilizando quatro identidades falsas e pode estar envolvido com mais de 50 benefícios com suspeita de fraudes, que, se comprovadas, causaram um prejuízo estimado em mais R$ 3 milhões, de acordo com a REINP/PA- Representação de Inteligência Previdenciária no Pará (órgão integrante da Força-tarefa Previdenciária