Pipoca com rato: polícia registra nova denúncia contra fabricante

Um novo boletim de ocorrência foi registrado na tarde dessa segunda-feira (1º) na delegacia de crimes contra o consumidor contra a Ordep Fabril Nordeste, fabricante da pipoca Kinitos, que fica no bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife. Na última sexta-feira (28), uma atendente de telemarketing encontrou um rato dentro de um pacote de pipocas e foi parar num hospital. A vítima entregou o saco de pipocas e o material será encaminhado a perícia no Instituto de Criminalística.

No mês passado uma criança ao comer a guloseima encontrou um roedor e também foi encaminhada ao médico. Uma fiscalização da Vigilância Sanitária interditou o parque fabril da empresa.

Há denúncias também de problemas com biscoitos recheados produzidos na unidade da Zona Norte do Recife. A atendente de telemarketing Marília Borba afirma que, ao comprar a pipoca, sentiu um cheiro estranho apesar do saco fechado.

Até o vendedor de pipoca foi a Delegacia de Crimes Contra o Consumidor prestar esclarecimentos. O rapaz, que não quis ser identificado, afirma que está sendo prejudicado por algo de responsabilidade da fábrica.

Resposta

A Ordep Fabril Nordeste informa que possui alvará de licença e que realiza semanalmente controle de pragas e insetos. A empresa garante estar colaborando com as investigações para que todos as denúncias sejam devidamente esclarecidas.

A Vigilância Sanitária do Recife diz que o consumidor deve ficar atento na hora da compra de qualquer produto. A gerente do órgão Daniele Feitosa destaca a importância de verificar a embalagem e o prazo de validade.

