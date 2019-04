Plano Pernambuco Quilombola realiza formação em Vicência

Os funcionários da Escola Alfredo Gomes de Araújo, na comunidade de Trigueiros, em Vicência, participaram da formação sobre a “Construção do Currículo Quilombola de Pernambuco”, com os coordenadores da Educação Escolar Quilombola do Estado, Aparecida e Nilton. O encontro aconteceu na última segunda- feira (08), a sede da própria instituição.

O Plano Pernambuco Quilombola tem como objetivo consolidar a política do Governo do Estado de Pernambuco, no sentido de reduzir as desigualdades raciais, com ênfase na população quilombola, nos âmbitos rural e urbano, por meio da elaboração de propostas e da adoção de ações associadas às políticas universais.