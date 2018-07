PM de AL que perdeu dedos em assalto em PE faz campanha para comprar próteses

Ela era lotada no Batalhão de Maragogi (AL), mas mora na cidade de Gameleira (PE). O pedido por doações tem sido compartilhado pelos militares de Alagoas via WhatsApp.

Em entrevista ao G1 , por telefone, nesta quarta-feira (11), a soldado explicou que as próteses que ela precisa custam em média R$ 7 mil e são fabricadas apenas em duas empresas no país, que ficam em São Paulo e Minas Gerais.

“Elas tentam imitar a realidade. Estou tentando correr atrás agora e já está muito difícil. Estou sofrendo muito, estou andando com a mão esquerda enfaixada, que foi a que eu tive uma perda maior, por conta do impacto para as pessoas que veem. Até eu mesmo não consigo ficar olhando”, contou a PM.