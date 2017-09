PM desarticula quadrilha e captura foragido do sistema prisional em Aliança

Uma operação conjunta entre as guarnições da Polícia Militar de Aliança e Condado conseguiu desarticular uma quadrilha que estava praticando assaltos nesses municípios.

Na última segunda- feira (04) foi montada uma estratégia operacional com base no plano de ação da AIS 11 e a partir de uma campana o policiamento conseguiu prender José Sebastião Alves da silva, 30 anos, que indicou uma residência onde estava uma espingarda calibre 32 e em seguida um sítio com a segunda espingarda (soca soca) e uma moto roubada sem os dois pneus. José Sebastião confessou ser fugitivo da Penitenciaria agrícola de Itamaracá(PAI) e informou que a moto foi roubada por André Serafim da Silva, 30 anos, preso na cidade de Condado.

Eles ainda confirmaram a participação de mais três adolescentes de 15 e 16 anos na prática dos crimes. Segundo informações da PM na semana passada esta quadrilha fez um assalto na área rural de Aliança onde levaram vários objetos domésticos.

Com o grupo foi apreendido além das armas uma munição CBC 762, três cartuchos munição cal. 32, uma munição 38 e uma munição 380, 392gr chumbos, 14 gr. pólvora, 28 espoletas, espoletador socador e buchas para carregar cartuchos, um televisor LG de 20” polegadas e uma moto Honda CG 160 Titan vermelha 2017, placa PCG 4024.

Os materiais apreendidos e os suspeitos foram apresentados a autoridade policial na Delegacia de Aliança.