PM e suspeitos morrem em assalto a ônibus de estudantes em Bom Jardim

G1// Um sargento da Polícia Militar e dois suspeitos morreram durante troca de tiros em um assalto a um ônibus com estudantes na noite da segunda-feira (13), no distrito de Umari, em Bom Jardim, no Agreste de Pernambuco, a aproximadamente 102 quilômetros do Recife. O policial teria reagido à investida.

Segundo a PM, o sargento era estudante de Direito e voltava da faculdade com outros alunos. O veículo vinha de Limoeiro com destino a Surubim, ambas cidades do Agreste. Segundo o registro policial, um estudante estava saltando do veículo, quando três bandidos aproveitaram para subir e anunciaram o assalto.