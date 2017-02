PM intensifica segurança para foliões na Mata Norte

O 2º Batalhão da Polícia Militar realiza uma operação para o Carnaval, nas cidades da Zona da Mata, que tem como foco ações de prevenção e orientação à população. As equipes estarão presentes em locais de grande aglomeração de pessoas, como shows e blocos.

O trabalho que será desenvolvido foi apresentado para o efetivo nesta quarta- feira (22), em uma reunião administrativa no auditório da Faculdade de Timbaúba.

A Operação Carnaval inicia nesta sexta- feira (24) e segue até a quarta- feira (1º/03).

Estiveram presente no encontro o Comandante, Tenente Coronel Romolo Lamenha, o Sub Comandante, Major Rogério, o responsável pelo pelotão em Timbaúba, Cap. Anacleto, além do prefeito de Timbaúba, Ulisses Felinto e o secretário de governo Tito Moraes.

Fotos: Sargento Marcílio/ Cortesia