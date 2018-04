PM realiza prisões e apreende armas em Nazaré da Mata

Guarnições táticas do 2ºBPM realizam prisão em flagrante por porte e posse de arma de fogo, apreendendo três armas, nesta quarta- feira (11), na Rua João de Barros Negro Monte, em Nazaré da Mata.

As equipes receberam informações da central que um homicida, com mandado de prisão, juntamente com outros suspeitos estavam no bairro do Juá. Ao avistarem o policiamento os elementos tentaram fugir. Willames Luiz da Silva Vieira, 19 anos, e João Batista Euflasino Muniz, ex presidiário, foram presos em flagrante e respondem por pose ilegal de arma de fogo. José Carlos Felipe Santiago, 55 anos e Wellington Rudan Sindnone Verissimo da Silva, 19 anos, além de um adolescente, foram autuados e levados para a Delegacia em Nazaré da Mata.