PM recaptura 11 internos após fuga em unidade da Funase na Zona da Mata

G1// Polícia Militar recapturou os 11 internos que tinham fugido durante um tumulto no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) Vitória de Santo Antão, unidade da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) localizada na Zona da Mata Sul de Pernambuco. A fuga ocorreu durante uma confusão na tarde desta segunda-feira (20).

O caso será investigado pela Polícia Civil após um Boletim de Ocorrência ter sido registrado na delegacia do município. O tumulto e a fuga também serão apurados pela Funase, que informou que abrirá uma sindicância através de sua Corregedoria.

Rebelião- Uma rebelião na Case Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, na noite do domingo (19) deixou um adolescente de 17 anos morto. De acordo com a Funase, dez jovens suspeitos de envolvimento direto na morte da vítima foram identificados por meio das imagens das câmeras de circuito interno da unidade e encaminhados ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). Dois deles eram maiores de idade e foram levados para o Centro de Observação e Triagem Everardo Luna (Cotel).