Chá Poético reúne estudantes e poetas em Carpina

A Secretaria de Educação do Carpina realiza a segunda edição do Chá Poético nesta quinta-feira (07), a partir das 16h. O evento acontece na Escola Municipal Eliane Carneiro e terá uma amostra de poemas escritos por alunos e poetas carpinenses, sob a temática “Nonagenário da Emancipação Política do Carpina”.

Leitura– Os alunos da rede municipal de Carpina participam no próximo dia 11 de junho do 8º Concurso Ler Bem, do Projeto ASPA de incentivo a leitura. Participam do concurso alunos do 4º Ano do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais. O evento acontece no auditório do Salão Paroquial, a partir das 8hs.