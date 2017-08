Polícia apreende segundo suspeito de matar jovem em Goiana

Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (11), o segundo suspeito, de 17 anos, de ter matado o jovem Edvaldo José Valença da Silveira Neto, de 21 anos, em Goiana, na Mata Norte do estado. Os suspeitos estavam em busca do veículo para trocar por drogas. A informação foi dada pelo delegado responsável pelo caso, Thiago Uchôa. Segundo o policial, a ordem partiu de dentro do presídio de Igarassu, no Grande Recife.