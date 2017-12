Polícia Civil prende suspeito de matar pai e filho em Toritama

A Polícia Civil de Pernambuco realizou a prisão de homem de 30 anos suspeito de matar pai e filho, na última sexta-feira (08), no município de Toritama, Agreste do Estado. Na ação criminosa foram assassinados José Iranildo da Silva, de 35 anos e o filho de 7 anos.

Informações iniciais dão conta que dois indivíduos armados desceram de um carro prata, na altura do quilometro 30 da BR 104, atirando nas vítimas José Iranildo da Silva e na criança. Os dois estavam numa motocicleta e tiveram morte imediata. A principal linha de investigação da polícia é vingança. Baseado no relato de testemunhas, a Polícia Científica confeccionou o retrato falado do suspeito que efetuou os disparos. Seis deles atingiram o homem e um deles acertou fatalmente o menino.

Os detalhes do caso serão apresentados, às 10h desta quarta-feira (13, no auditório da Dinter 1, em Caruaru.