Polícia Civil realiza operação em Goiana e Itambé

A Secretaria de Defesa Social através da Polícia Civil de Pernambuco, no âmbito do Pacto pela Vida, desencadeia na manhã desta quarta-feira (13), a 33ª Operação de Repressão Qualificada de 2017, denominada “Hestia “com o objetivo de prender 22 integrantes de uma Organização Criminosa, voltada a prática dos crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas, roubo qualificado, corrupção de menores e lavagem de dinheiro.

Estão sendo cumpridos 22 mandados de prisão preventiva, além de 15 mandados de busca domicilar nos Municípios de Goiana, Jaboatão dos Guararapes e Itambé.

As investigações foram efetuadas pela 16ª Delegacia de Homicídios da 3ª Divisão de Homicídios do Agreste, com assessoria do Núcleo de Inteligência da Mata Norte.

Na execução da referida operação, foram empregados 105 Policiais Civis, entre Delegados, Agentes e Escrivães.

A operação é supervisionada pela Chefia de Polícia Civil e coordenada pela Diretoria Integrada do Interior 1.

Os presos e materiais apreendidos serão levados para Delegacia Seccional de Goiana.