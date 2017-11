Polícia desarticula quadrilha de roubo e clonagem de veículos

Cinco homens acusados de participar de roubos e clonagem de veículos acabaram presos pela Polícia Militar em Paulista, Região Metropolitana do Recife. O grupo teria roubado uma motocicleta em Igarassu, sendo detido horas depois por equipes do 17º BPM.

Por volta das 11h, a PM registrava o roubo de uma moto no bairro de Cruz de Rebouças, em Igarassu. Pouco depois, equipes do Grupo de Apoio Tático Itinerante (GATI) visualizaram o veículo estacionado próximo à Praça de Paratibe, no município vizinho de Paulista. A partir daí, acionaram o Serviço Reservado e a equipe Malhas da Lei do 17º BPM.

Após algumas horas de vigilância no local onde se encontrava o veículo, os policiais do 17º BPM flagraram um homem, que acabara de descer de um Fiat Siena branco. O suspeito subiu na moto e os PMs realizaram a abordagem. O suspeito era Fabrício Olímpio dos Santos, 31 anos, que já havia sido preso anteriormente por roubo a transeuntes, roubo a veículos (especialmente motos de 300 cilindradas), assalto a casas lotéricas e bancos, além de porte ilegal de arma de fogo.

Fabrício Olímpio relatou aos policiais que entregaria a moto a outros comparsas, que lhe dariam R$ 1.000. Foram também presos Elton Martins da Paz, 29, Maxmiliano da Silva Moura, 26, Marcelo Lucindo da Silva Carvalho, 29, e Roberto de Oliveira Silva, 31.

Na residência de Fabrício, ainda foram apreendidos um veículo Fiat Siena com a placa clonada, 500 gramas de maconha em tablete, cinco celulares, seis munições calibre 38, um simulacro de pistola, uma moto Honda com registro de roubo e um Fiat Toro.

Os cinco detidos foram encaminhados para a Delegacia de Plantão de Paulista, onde foram autuados em flagrante por roubo, receptação e adulteração de veículo, tráfico de entorpecentes e associação criminosa.