Polícia faz ação contra suspeitos de tráfico que estão em presídios de PE

G1// Policiais Civis de Pernambuco realizam, nesta quinta-feira (22), uma ação para autuar presidiários apontados como responsáveis por tráfico de drogas a partir de unidades carcerárias do estado. Estão sendo cumpridos cinco mandados nos Presídios de Limoeiro, no Agreste, bem como de Igarassu e Aníbal Bruno, que integra o Complexo do Curado, no Grande Recife.