Polícia identifica corpo que foi encontrado carbonizado em Paudalho

A Polícia Civil identificou o corpo do homem encontrado carbonizado no porta malas de um carro na zona rural de Paudalho, na última quarta- feira (27). Trata-se de Luciano Lourenço da Silva, de 32 anos de idade, que trabalhava na função de segurança particular.

De acordo com o delegado de polícia de Paudalho, Marcos Roberto, as informações do veículo facilitaram a identificação do corpo que foi encontrado em um Fiat uno, de cor vermelha, e que pertencia a própria vítima.

A polícia segue com as investigações para identificar os acusados e a motivação para o fato. Uma das possíveis causas, segundo o delegado, seria um crime de vingança devido à profissão da vítima.

Moradores próximos a localidade onde o cadáver foi localizado ouviram disparos de arma de fogo e estão sendo ouvidos, além de familiares que prestam depoimentos na Delegacia de Paudalho.