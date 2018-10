Polícia indicia mãe e tia por denunciar falso sequestro de adolescentes

“Nós temos a certeza de que não houve o sequestro ou o cárcere privado. Elas foram ouvidas, encaminhadas para o IML [Instituto de Medicina Legal], fizeram exames. Nada ficou comprovado. Nós ouvimos várias pessoas que disseram que estiveram com elas e que as viram com a mãe e a tia durante esses seis dias em que estariam desaparecidas”, afirma o delegado Ademir Oliveira, gestor interino do Departamento de Polícia da Crianças e Adolescentes (DPCA).

As adolescentes, segundo a polícia, corroboraram com a história e, com isso, devem responder como adolescentes infratoras por ato infracional análogo à denunciação caluniosa.

Provas do falso sequestro

Segundo a polícia, os depoimentos de diversas pessoas do ciclo social delas foram cruciais para provar o falso sequestro.

O primeiro indício é referente ao dia em que elas supostamente teriam sido sequestradas, quando, de acordo com o delegado, a adolescente de 13 anos dormiu na casa do namorado. “Tanto provado por declaração do namorado, como pela mãe desse adolescente. Comprovadamente, ela passou a noite lá”, diz o delegado.

Segundo o delegado, no dia seguinte, um parente delas teria ido buscar a garota na casa do namorado. “Todos foram ouvidos e todos deram essa mesma versão”, diz Aldemir Oliveira.

Ainda de acordo com o delegado, a polícia ouviu outras pessoas que viram as garotas na comunidade onde moram durante o período em que estariam sequestradas. Algumas testemunhas as viram, inclusive, na companhia da mãe e da tia.

Alguns outros detalhes também foram observados pela polícia. “Elas não tinha marcas no corpo. Estavam tranquilas, muito bem para quem passou seis dias amarrada comendo apenas pão e água”, diz o delegado.

Estupro em 2016