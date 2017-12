Polícia investiga afogamento e morte de criança em piscina de clube em Paudalho

A Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso de uma criança de 4 anos que morreu afogada em uma piscina de um clube localizado no quilômetro 22 da Estrada de Aldeia, no município de Paudalho, na Zona da Mata Norte do estado, distante 37 quilômetros do Recife. O fato ocorreu ao meio-dia de domingo (3).