Polícia prende homicida de PM reformado em São Vicente Férrer

A Polícia Militar prendeu no domingo (12), Geovane de Lima Silva, de 18 anos de idade. Ele confessou que assassinou no último sábado (11) o PM reformado, José Correia de Andrade Filho, 57 anos, com quatro disparos de arma de fogo, quando a vítima estava realizando serviço de segurança particular no mercado público da cidade de São Vicente Férrer.

A prisão aconteceu após Geovane de Lima assassinar Robson Mateus Pereira Nery, de 17 anos, ainda na manhã de ontem. A vítima era comparsa dele em crimes de homicídios e roubos. O acusado também assumiu um homicídio praticado no dia 26 de junho de 2015 contra Robson Correia de Andrade, filho do PM reformado assassinado no último sábado.

Em depoimento Geovane de Lima confessou os crimes e será apresentado em audiência de custódia nesta segunda- feira (13).