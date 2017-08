Polícia segue em busca dos dois últimos suspeitos de envolvimento na morte de jovem em Goiana

A Polícia Civil de Pernambuco segue em busca dos dois últimos suspeitos de envolvimento na morte do jovem Edvaldo José Valença da Silveira Neto, de 21 anos, em Goiana, Mata Norte do estado. O inquérito do caso foi concluído na manhã desta segunda-feira (21). Desde o dia do crime, a corporação já prendeu três homens e um detento que seria o mandante da investida.

Andresson da Silva Nogueira, de 19 anos, é suspeito de, ao lado do executor, ter abordado a vítima. Já Tiago Gomes da Silva, de 31 anos, teria alugado o veículo utilizado na ação criminosa. A polícia também acredita que ele seria o receptador do carro roubado. Denúncias podem ser feitas através do Disque Denúncia, pelos telefones (81) 3421-9595, na Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Norte, ou (81) 3719-4545, no interior do estado.