Polícial Militar de Condado é assassinado em Goiana

O soldado da Polícia Militar, Deyvson Helly de Carvalho Jucá, 26 anos, foi assassinado no início da noite da última quarta- feira (15). O crime aconteceu na BR-101, próximo ao viaduto que dá acesso à praia de Ponta de Pedras, em Goiana. A PM acredita que a vítima tenha sido vítima de um latrocínio. Segundo informações da corporação, os suspeitos pelo crime levaram a motocicleta, o fardamento e a arma do soldado.

Ele residia na cidade de Condado e estava na corporação há pelo menos 5 meses. No momento do homicídio o soldado estaria seguindo para o 19º Batalhão da Polícia Militar, em Recife, onde estava lotado.

No momento da abordagem os criminosos, que também estavam em uma moto, emparelharam com o soldado e o obrigaram a parar. Após efetuar os disparos de arma de fogo, eles pegaram os pertences e fugiram em seguida.

As investigações do assassinato ficarão a cargo da Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, em Goiana.

Deyvson Helly de Carvalho estava casado há um mês e não tinha filhos. Em nota, a PM lamentou o ocorrido e externou condolências aos familiares e amigos do soldado.