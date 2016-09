Polo Automotivo da Jeep em Goiana abre 500 oportunidades de emprego

O Polo Automotivo da Jeep, localizado em Goiana, Zona da Mata Norte, está com 500 oportunidades de trabalho abertas em sua fábrica e nas 16 empresas parceiras do Parque de Fornecedores Integrado. Grande parte das chances está concentrada nos setores de produção e logística. São requeridos profissionais com ensino fundamental e médio incompleto. O grande volume de contratações se deve ao lançamento do terceiro modelo automotivo da Jeep, que deve acontecer nos próximos dias.

Para suportar o aumento no volume de produção, novas oportunidade profissionais serão criadas até o final do ano. Das 500 vagas de emprego, 100 são imediatas e outras 400 contratações devem ocorrer até o final do ano.

Os interessados devem cadastrar seus currículos no site WWW.vagas.com.br/fcajeep. Na Zona da Mata Nortem os andiatos podem procurar presencialmente o grupo Selpe (Rua Direita, nº 83, Goiana Centro). Na Região Metropolitana do Recife, o parceiro da Jeep no processo de recrutamento e o GI group, este localizado na Rua Gervário Pires, Nº 234, Boa Vista, Recife.

*Há Vagas