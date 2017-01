Polo Automotivo em Goiana recebe investimentos no sistema de energia elétrica

Foi assinada, entre o Governo do Estado e o Consórcio ATPSE/SADESUL – Subestação FIAT, a ordem de serviço para a construção da linha de transmissão de 230 KV, com 32 quilômetros de extensão, que visa oferecer uma energia de maior confiabilidade ao Polo Automotivo, em Goiana. O sistema é uma das principais contrapartidas do Governo para a instalação da fábrica da Jeep. O investimento é de R$ 71,5 milhões. Atualmente, a unidade fabril e seus fornecedores têm garantido para suas operações uma linha de 69 kV que, após investimentos da SDEC, passou a contar com uma oferta de 75 MVA.

“Este é um diferencial que Pernambuco consolidou nos últimos anos: cumprir os compromissos acordados com as empresas que escolhem nosso Estado para gerar empregos e renda para o nosso povo. E a energia é um insumo fundamental para a sustentabilidade do Polo Automobilístico do Grupo Fiat-Chrysler. Vale ressaltar que esse investimento ocorre apesar de todo esse cenário de dificuldades que o Brasil enfrentou durante os últimos dois anos”, avalia o governador Paulo Câmara.

“Há alguns anos Pernambuco se destaca por abrigar empreendimentos diferenciados, como é o caso da Jeep, que atraiu dezenas de outras empresas e transformou o Estado em uma das capitais mundiais da indústria automotiva. A conclusão desse processo garante que a montadora possa continuar ampliando seus investimentos em Goiana, tanto em capacidade produtiva, quanto em tecnologia”, aponta o secretário Thiago Norões.

O sistema de abastecimento de energia prevê a instalação de duas subestações, além de serviços de adequação na subestação Pau Ferro, em Igarassu, pertencente à Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf). O Consórcio ATP Soluções em Energia Ltda foi quem obteve melhor resultado no processo licitatório e, portanto, escolhido para a realização da obra. Com a OS assinada, o primeiro produto a ser entregue pelo consórcio é o projeto executivo da obra que deve ser elaborado em um prazo de até três meses. Ao todo, o projeto tem prazo de execução de 16 meses e o contrato tem vigência de 23 meses.