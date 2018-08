População de Glória do Goitá recebe atendimento jurídico através da Defensoria Pública da União

A Defensoria Pública da União (DPU) estará em Glória do Goitá nos dias 01, 02 e 03 de agosto, para atender a população. Com a presença de Defensores Públicos Federais e servidores da DPU, para dar orientações jurídicas.

Os atendimentos serão no Clube Goitacaz, que fica na Rua 15 de Novembro, sem número, no Centro, os atendimentos serão na próxima quarta-feira, dia 01, das 14h às 17h, na quinta, dia 02, das 8h às 17h e na sexta, dia 03, das 8h às 12h.

A DPU atua na área federal, em temas como saúde, tratamentos, remédios e cirurgias. Contra o INSS, para benefícios, aposentadorias e pensões. Problemas com a Caixa Econômica Federal, como “Minha Casa, Minha Vida” e Financiamento Estudantil (FIES). Para ser atendido, basta levar documento de identidade e a documentação sobre o problema que você quer resolver. Todo o atendimento da DPU é gratuito. Mais uma parceria da Prefeitura Municipal de Glória do Goitá, Procuradoria Municipal e Defensoria Pública da União.