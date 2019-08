Por que as minhas restaurações em resina quebram? De quem é a culpa?

Quantos colegas e pacientes já empurram a culpa do fracasso para outra pessoa sem avaliar corretamente a situação?

Um erro muito comum de ambos os lados!!!

Os pacientes relatam os fatos dentro de sua ótica “técnica” limitada e o profissional dentro do seu grau de “conhecimento” profissional.

Gente… É de suma importância ter em mente que os “conhecimentos técnicos” não são nivelados, ainda mais hoje (onde a educação superior, embora abrangente, não tem sido repassada com muita profundidade).

Nossas condutas técnicas, portanto, são embasadas em conhecimento e experiência individualizadas. Portanto, o olhar clínico pode mudar de acordo com a vivência profissional!! Quando uma restauração quebra, algumas variáveis devem ser bem consideradas, como o relato do próprio paciente, o equilíbrio na força mastigatória, hábitos, tempo útil de restauração, qualidade da saudê bucal e, por fim, observar tecnicamente as demais restaurações!!

Na odontologia, o profissional costuma escutar do paciente o sonoro “aquele material não presta ou o outro dentista não presta”.

Opa!! Cuidado!!

O fracasso da restauração pode ter uma ou múltiplas causas…

Mas o profissional prudente vai desenrolar cuidadosamente o novelo para ESCLARECER ao paciente e permitir que o ciclo restaurador seja interrompido!

🔵Dra Christiana Marcelino

-Estética Dental/ Dentística, CRO: 8435 -PE

☎ 81. 98733-4240/ 3621-3259