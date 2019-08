Por que trocar as restaurações de amálgama?

A Associação Brasileira de Odontologia afirma que os males ocasionados pelo uso da amálgama dentária são perigosos. O mercúrio é um metal pesado que pode causar problemas de saúde ao paciente, desde doenças mais simples, como dores de cabeça, até complicações neurológicas.

Além do mercúrio, as amálgamas são compostas por ligas de metais, como prata, cobre, estanho e zinco. O mercúrio, por exemplo, pode afetar o sistema nervoso e os rins, além de ser rapidamente absorvido pela corrente circulatória em três momentos distintos: na colocação da restauração, durante o período em que fica na boca e durante a sua retirada.

Já a prata tende a alterar as bactérias intestinais, enquanto o estanho pode influenciar o sistema imunológico. “Os males são inúmeros, pois as ligas misturam vários metais e cada um atinge uma área do corpo”, explica Paulo Nacarato, dentista no Jardins, em São Paulo.

Algumas pessoas podem pensar: “mas eu utilizo isso faz mais de vinte, trinta anos e nunca me aconteceu nada”… É aí que mora o perigo.

☠ Doenças graves

Um paciente intoxicado pela amálgama dentária pode ter diversos sintomas, como dores articulares, alterações cardíacas, zumbidos ou inquietações, entre outros. As sensibilidades a campos eletromagnéticos ou luzes fluorescentes também estão presentes.

O problema cresce quando essa intoxicação resulta em doenças degenerativas graves, como esclerose múltipla, Alzheimer, Parkinson.

☡O mais difícil é relacionar os sintomas às amálgamas, pois elas ficam esquecidas na boca e ninguém imagina que elas possam causar tantos problemas!!

