Portal RA promove aulão de véspera para o TCE-PE

O Ricardo Alexandre – Cursos On-line, Portal RA, vai realizar um aulão de véspera para o concurso do TCE-PE neste sábado (23). Das 8h às 18h, os alunos vão conferir várias dicas e resolução de questões no Teatro do IMIP. As inscrições podem ser realizadas no site: www.ricardoalexandre.com.br e o custo é de R$ 60,00.

Na ocasião, também será sorteada uma bolsa de 100% para os interessados no curso voltado para as provas do TCE-SP, cujo edital foi publicado nesta quarta-feira (20). São 133 vagas e a expectativa é de que muito mais gente será nomeada. Caso o sorteado seja aprovado no concurso do TCE-PE e não tiver mais interesse no curso, a bolsa poderá ser usufruída por um amigo.

Programação do aulão

8h20 – 9h10 | Controle Externo | Ricardo Alexandre

9h10 – 10h | Direito Administrativo | Ricardo Alexandre

10h – 10h50 | Contabilidade Geral | Silvio Sande

10h50 – 11h40 | Administração Pública | Elisabete Moreira

11h40 – 12h30 | Administração Geral | Elisabete Moreira

INTERVALO

13h50 – 14h40 |Português | Adriana Figueiredo

14h40 – 15h30 | Direito Constitucional |Alexandre Araújo

15h30 – 16h20 | AFO | Vinícius Nascimento

16h20 – 16h50 | Estatística | Thiago Cardoso

16h50 – 17h20 | Análise de Informações | Álvaro Ribeiro

17h20 – 18h10 | Contabilidade Pública | Vinícius Nascimento

*sujeito a eventual alteração

Portal RA

Há um ano no mercado, o Portal RA, Ricardo Alexandre – Cursos Online já se tornou um empreendimento de sucesso. O professor responsável é Ricardo Alexandre, Procurador do Ministério Público de Contas do Estado de Pernambuco, professor, e autor das obras Direito Tributário Esquematizado e Direito Administrativo com coautoria de João de Deus.

O portal www.ricardoalexandre.com.br oferece cursos preparatórios, com os melhores professores do país, para os concursos mais disputados. As aulas são gravadas para cada edital específico. Atualmente, há opções para quem está estudando para os concursos nas áreas de controle e de fiscalização, os valores variam entre R$ 59 e R$ 1.999, dependendo da carga horária. Um detalhe importante é que o aluno pode acessar o conteúdo desde o momento da compra até o dia da prova. A novidade é que em poucos dias será lançado um novo curso – ICMS de Rondônia.