Porte ilegal de arma de fogo em Paudalho

Durante rondas no Alto Dois Irmãos, em Paudalho, na madrugada desta terça- feira (14), o efetivo policial deparou-se com um mototaxista, o qual conduzia na garupa Ednaldo Gomes da Silva, conhecido na comunidade pelo vulgo de “Nado da 12’’. De acodor com informações da Polícia Militar o mesmo é traficante, homicida e assaltante, considerado como um indivíduo de alto grau de periculosidadede, inclusive, recentemente havia ameaçado três PMs.

Ao ver o policiamento, Ednaldo Gomes sacou um revólver cal. 38, com 06 munições intactas, e o arremessou por cima de um muro de uma residência. A arma foi encontrada e ao continuar realizando a busca pessoal, foram encontradas mais 11 onze)munições intactas no bolso da bermuda do mesmo. Contra ele, ainda pesa um Mandado de Prisão. Diante dos fatos, o mesmo foi conduzido, juntamente com a arma de fogo apreendida, para a Delegacia de Polícia de Plantão de Nazaré da Mata.