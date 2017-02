Porte ilegal de arma restrita, tráfico de drogas e receptação em Carpina

Um efetivo da Operação Malhas da Lei recebeu informações de que no Bairro do Cajá, em Carpina, um veículo estaria abandonado e possivelmente com restrição de roubo. No local o policiamento encontrou uma Toyota Hillux, cor prata, de placa PFV- 5545.

Durante a averiguação no local passou um Eco Sport Prata com a placa PWW- 2730, de outro Estado. Após a abordagem foi constatado que este veículo também constava no sistema como roubado, além do proprietário está de posse da chave da Toyota Hillux, uma pistola cal.45 de no00788, com oito munições, dois rádio comunicadores e aproximadamente 200g de maconha.

Indagado sobre a origem e finalidade do material o mesmo alegou que há dois meses estava morando em Carpina para levantar a rotina bancária com outros comparsas.

Todo o material e os dois suspeitos Ednaldo Ferreira da Silva, 26 anos, e Emillyllay Gomes dos Santos, 26 anos, que são de Recife, foram encaminhados a Delegacia de Polícia local para as medidas cabíveis.