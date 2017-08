Posse ilegal de arma de fogo e munições em Lagoa de Itaenga

Policiais militares do Gati/2° BPM prenderam na manhã desta quarta- feira (30) Demierson Estevão da Silva, 21 anos, por porte ilegal de arma de fogo e munições. A prisão ocorreu na Rua José Luiz da Silva, Jacaré 1, Lagoa de Itaenga.

Ao realizar rondas na localidade o efetivo abordou dois homens em atitude suspeita. Foi verificado que Demierson Estevão é ex- presidiário e estava em liberdade condicional, desda a última segunda-feira (28). Na casa dele foi localizado dentro de um guarda- roupa uma espingarda cal. 12 e 08 munições do mesmo calibre intactas. Diante dos fato foi dado voz de prisão ao mesmo e Demierson Estevão foi apresentado na Delegacia de Polícia de Lagoa de Itaenga para as providências cabíveis. Na quarta- feira (31), o mesmo será apresentado na Audiência de Custódia em Nazaré da Mata.