Pré-candidatos ao legislativo na Mata Norte

Nas eleições deste ano, as regiões da Mata Norte e Agreste Setentrional terão pelo menos oito candidatos a representá-las na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Nossa reportagem identificou os nomes que até o momento confirmaram suas pré-candidaturas.

Dos que atualmente exercem mandato no legislativo estadual, estão Zé Maurício (PP), Antônio Moraes (PSDB), Vinícius Labanca (PSB), Aluísio Lessa (PSB),

Os novatos que tentarão um mandato são Gustavo Gouveia (DEM), Diogo Prado (PC do B), Andreia Quental (PMDB) e Henrique Filho (PR).

Reeleito para seu segundo mandato consecutivo, Aluísio Lessa é presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico e também integra as Comissões de Meio Ambiente e de Cidadania, Direitos Humanos e Participação Popular. O deputado tem como prioridade em sua atuação parlamentar a defesa ambiental, o desenvolvimento econômico do Estado e a defesa do setor sucroalcooleiro.

Exercendo o quinto mandato consecutivo, Antônio Moraes foi 2º vice-presidente da Casa, presidiu a Comissão de Constituição Legislação e Justiça e a Comissão de Ética Parlamentar, e ainda fez parte de diversas outras Comissões, dentre elas a de Finanças, de Defesa da Cidadania, de Negócios Municipais, de Agricultura e de Negócios Internacionais. O deputado também foi líder do PSDB e, no biênio 2011/2012, assumiu a liderança da bancada de Oposição da Alepe.

O deputado Vinícius Labanca, reeleito para o segundo mandato consecutivo na Alepe, em 2014, foi escolhido pelos seus pares para assumir, atualmente, a 2ª Secretaria da Mesa Diretora. Durante seu primeiro mandato, presidiu a Comissão de Esportes e Lazer da Casa, cumprindo dois mandatos à frente do colegiado.

Já Zé Maurício, também eleito deputado estadual pela segunda vez, integrou as Comissões de Ciência, Tecnologia e Informática; Desenvolvimento Econômico e Turismo; Assuntos Internacionais; Constituição, Legislação e Justiça; Esporte e Lazer; Meio Ambiente; Cidadania, Direitos Humanos e Participação Popular; e foi membro da Comissão Especial da Mata Norte e Agreste Setentrional.

Os novos

Henrique Filho deve disputar uma vaga à Alepe no lugar do pai, o deputado estadual Henrique Queiroz, que desta vez tentará um mandato na Câmara Federal. Como vice-prefeito na cidade de Vitória de Santo Antão, Henrique Filho se destacou pelo empenho na melhoria das condições de vida da população.

Outro que tem buscado apoio para consolidar seu nome é o secretário de Desenvolvimento Urbano e Agrário de Paudalho, Gustavo Gouveia. Ele pretende ocupar o “espaço político da região está carente de liderança política”.

O vereador de Carpina, Diogo Prado, por sua vez, tem anunciado as lideranças da Mata Norte que darão suporte a sua provável candidatura. Entre eles estão vereadores, ex-prefeitos e ex-vereadores.

A voz feminina também terá vez. E será através do nome da ex-primeira- dama de Condado, Andreia Quental. Ela disputou o cargo de prefeita em 2016 com o apoio do marido Edberto Quental, ex-prefeito do município, e obteve 46,46% dos votos.

*Matéria publicada na edição de fevereiro do Voz do Planalto