Preço do gás para casas, empresas e carros fica 7,53% mais caro em PE

Os serviços da Companhia Pernambucana de Gás (Copergás) tiveram um aumento de 7,53% nesta quarta-feira (1º). Segundo a Agência Reguladora de Pernambuco (Arpe), o reajuste no preço do produto é válido para todos os setores do mercado e atinge casas, empresas, lojas e veículos. O índice foi homologado pela Arpe no dia 20 de janeiro.

De acordo com a companhia, uma das justificativas utilizadas para solicitar o aumento tarifário é o reajuste de 10,51% no preço do gás natural fornecido pela Petrobras, em relação ao praticado até 1º de maio de 2016. O G1 entrou em contato com a concessionária para repercutir o aumento, mas o presidente da Companhia, Décio José Padilha da Cruz, é o único que se posiciona sobre o reajuste e não está disponível nesta quarta (1º).

Para o presidente do Sindicato da Habitação de Pernambuco (Secovi-PE), Elívio Cruz Júnior, o novo percentual onera ainda mais no orçamento de quem usa gás encanado, mas, ainda assim, não é considerado um peso para quem mora em condomínio.