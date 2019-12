Prédio onde funciona a Falub será leiloado

O prédio do antigo Colégio Santa Cruz, onde atualmente funciona a Faculdade Luso Brasileira (Falub) será leiloado. Apesar de não ser divulgada a data de abertura do leilão, o fato de a Câmara de Vereadores de Carpina ter aprovado por 14 X 2 votos o Projeto de Lei nº 018 de 20 de dezembro de 2019, enviado pelo prefeito Manuel Botafogo, na manhã desta segunda-feira 30, concretiza o interesse do município em abrir o leilão.

A prefeitura de Carpina determinou recentemente a anulação do contrato de comodato firmado entre o município e a Organização Pernambucana de Educação, Ciência e Cultura (OPECC), mantenedora da Falub.

O contrato foi assinado em 1 de setembro de 1999 e estabelecia o comodato por 20 anos. Nesse período a faculdade ficou isenta só de pagamento de impostos. As despesas com o consumo de água e luz ficou a cargo da instituição de ensino. A administração Municipal decidiu não renovar o documento.

A decisão foi baseada na recomendação da Procuradoria jurídica da Prefeitura de Carpina que alega uma série de irregularidades no contrato de comodato. Em fevereiro deste ano foi tramitado e julgado no Supremo Tribunal Federal (STF) um processo de desapropriação dando ganho de causa à Sociedade Civil Congregação de Santa Doroteia de Pernambuco, antiga detentora do terreno da Falub. A instituição exige o ressarcimento de quase quatro milhões de reais.

Diretoria, professores e alunos da Falub protestaram contra a proposta da prefeitura enviada à Câmara, alegando intenções políticas. Posto em votação, o projeto teve 14 votos favoráveis. Apenas os vereadores Tota Barreto (PSB) e Manu Lapa (PTB) votaram contra.

Foto: Reprodução