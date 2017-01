Prefeita de Glória do Goitá decreta estado de emergência administrativa e financeira

A prefeita de Glória do Goitá, Adriana Paes (PR) decretou na manhã desta segunda-feira (09), estado de emergência administrativa e financeira no município. Segundo Adriana, durante o período de transição não houve acesso a todas as informações da antiga gestão, observando problemas financeiros e administrativos assim que assumiu a prefeitura, no dia 1º de janeiro.

Ainda segundo a prefeita todas as secretarias e órgãos públicos municipais foram encontrados sucateados como frota de veículos oficiais quebrados, computadores, muito lixo e entulhos pelas ruas da cidade.

O Decreto Nº 001/2017 tem validade por 90 dias. Durante este prazo, os trabalhos administrativos da prefeitura foram suspensos para que a prefeita e sua equipe façam um levantamento do que foi perdido. Uma auditoria interna está sendo realizada para averiguar a real situação do município.

Durante o período de emergência Adriana Paes determinou que haja a contenção despesas, suspendeu contratos que foram celebrados pela gestão passada, bem como a suspensão de pagamentos de todas as gratificações e suplementações concernentes a carga horária que tenham sido conferidas nos exercícios anteriores. Além de outras medidas pertinentes a gestão municipal.