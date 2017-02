Prefeita de Glória do Goitá se reúne com ministros em Brasília

Em busca de recursos e investimentos para o município de Glória do Goitá, Zona da Mata Norte do Estado, a 66 km do Recife. a prefeita Adriana Paes, cumpriu agenda em Brasília.

Na noite desta terça-feira (21), acompanhada pelo deputado federal André de Paula (PSD/PE), a gestora se reuniu com o Ministério da Integração Nacional, Helder Barbalho, na pauta solicitação de máquinas e equipamentos para perfuração de poços e açudagem para os municípios de abrangência do Consórcio dos Municípios da Mata Norte e Agreste Setentrional de Pernambuco – COMANAS. Adriana Paes é membro da Diretoria Executiva do COMANAS.

Nesta quarta-feira (22), Adriana Paes tem audiência com o Ministro da Educação Mendonça Filho, para discutir assuntos relevantes para Glória do Goitá. A prefeita também se reuni com o deputado André de Paula para a liberação das emendas parlamentares para a cidade.

Na ocasião, a prefeita da Capital Estadual do Mamulengo, presenteia os ministros com bonecos de mamulengos, assinados pelo Mestre Zé Lopes, o mais novo Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco.