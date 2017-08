Prefeita de Glória do Goitá solicita ao governador melhorias para o município

A prefeita de Glória do Goitá Adriana Paes (PR) solicitou através de requerimentos ao governador Paulo Câmara (PSB), a construção da estrada vicinal que liga Glória ao Distrito de Apoti. A outra reivindicação é para a implantação do sistema de abastecimento d’água também no Distrito.

Adriana apresentou o pedido em reunião com o Chefe do Executivo Estadual e em companhia das secretárias municipais de Administração e Finanças, Celeste Vasconcelos, e de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Margarida Emília, acompanhadas pelos deputados estadual Henrique Queiroz (PR) e federal André de Paula (PSD). O governador se mostrou entusiasmando com o empenho e dedicação da prefeita com os pedidos solicitados.

Para a prefeita Adriana Paes é de fundamental importância à água e estrada para o distrito e beneficiará toda população de Apoti e com relação à estrada irá melhorar o escoamento da produção agrícola do município. Glória do Goitá é destaque na região com a produção de orgânicos e da agricultura familiar.De acordo com a prefeita é um sonho antigo dos moradores do Distrito de Apoti, terem água nas torneiras e a construção da rodovia PE077.

A audiência ocorreu na última segunda-feira (28), no Palácio do Campo das Princesas, em Recife.