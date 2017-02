Prefeita de Glória do Goitá visita DETRAN-PE

O Secretário das Cidades – Secid, Francisco Papaléo, e o Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco – DETRAN-PE, Charles Ribeiro, acompanhado do Diretor de Engenharia e Fiscalização de Trânsito, Sérgio Lins, receberam nesta segunda- feira (01), a Prefeita de Glória do Goitá, Zona da Mata, Adriana Paes. O objetivo da visita foi solicitar o apoio do Detran no processo de integração do município aos Sistema Nacional de Trânsito – SNT (Municipalização), uma vez que, Glória do Goitá conta com uma frota de 5.638 veículos, desses 2.903 são motocicletas. Durante o encontro, também foi discutida a possibilidade do Detran implantar, naquele município, a sinalização horizontal e vertical.

Conforme destacou Ribeiro, municipalização do Trânsito envolve a estruturação administrativa, a preparação técnica e a adequação legal do município às normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e ao disposto no Código de Trânsito Brasileiro – CTB. O processo visa dar condições seguras ao cidadão de transitar e inclui obras de engenharia, ordenação do fluxo de veículos e pedestres, regulamentação de estacionamentos e programas de educação. Os resultados, destaca ele, são menos acidentes, mortes, feridos e menos gastos com saúde pública.