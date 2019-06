Prefeito Antônio Cassiano irá para reeleição em Condado

O prefeito da cidade de Condado, na Zona da mata norte, Antônio Cassiano (PTB), tentará a reeleição nas próximas eleições municipais em 2020. A decisão partiu depois da boa avaliação que o atual prefeito de Condado tem com os eleitores e do pensamento de continuar dando sequência ao trabalho que está sendo feito pelo gestor no município.

Ações concluídas na Gestão de Antônio Cassiano

Algumas ações como a reforma de oito escolas municipais (seis já foram entregues e duas estão em reforma, próximas a ser entregues também), a revitalização das praças e a entrega de novos transportes ( 2 novos ônibus para educação, um ônibus e uma van para transporte fora do domicílio e 3 ambulâncias).

Além da reforma do Hospital Municipal, Inauguração do Centro de Especialidades Médicas, Reinauguração do Centro de Especialidades Odontológicas, pagamento em dias e dentro do mês, reforma de todos os PSF´s, entrega de uma viatura da SAMU, Calçamento de 3 ruas , ampliação do cemitério municipal, entrega de cadeiras e bancas escolares em todas as escolas, entrega de 36 casas, retorno de eventos sociais beneficiando à população.

O resgate de todas as festas municipais, dando um lazer para população. Condado hoje é destaque em transparência no Estado de Pernambuco.

Algumas ações que estão sendo previstas ainda nesta gestão são: calçamento das ruas através de parcerias privadas, reforma do Estádio Abilião que se encontrava abandonado, entrega de mais veículos para as pastas da saúde, segurança, educação e agricultura , e em breve será assinado a ordem de Serviço do Ginásio de Esportes Paulão, através de uma verba federal, aplicada pelo deputado Silvio Costa Filho.

Todas as ações para melhorar a vida dos condadenses. Antônio Cassiano mantém o compromisso com a população. Cassiano é empresário, ingressou na política como vice-prefeito, na Gestão de Zane Balbino, e atualmente está no comandando do município no mandato 2017-2020.

Na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), o gestor conta com o apoio do Presidente da Alepe, Eriberto Medeiros, e no Congresso com o deputado federal Silvio Costa Filho e com apoio de grande parte da Câmara de Vereadores do Condado.

*Portal de Prefeitura