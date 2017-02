Prefeito de Nazaré da Mata tem audiência em Brasília nos ministérios

O prefeito de Nazaré da Mata, Nino Nascimento (PSDB), esteve em audiência nas sedes dos Ministérios das Minas e Energia e Agricultura, nesta terça-feira (7), em Brasília.

Na sede do Ministério de Minas e Energia, Nino foi recepcionado pelo ministro pernambucano Fernando Bezerra Filho, e no Ministério de Agricultura, pelo Assessor Especial do Ministério, Daniel Amaral.

Na ocasião, foi apresentada uma demanda na busca de atrair recursos para Nazaré da Mata.

Nesta quarta-feira (9), Nino permanece em Brasília, onde visitará os Ministérios de Educação e Cidades, chefiadas, respectivamente, pelos pernambucanos Mendonça Filho e Bruno Araújo.