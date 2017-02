Prefeito de Nazaré da Mata visita empresa Roma Pinceis

O prefeito de Nazaré da Mata, Nino (PSDB), esteve na manhã desta segunda-feira (30) visitando a empresa Roma Pinceis, localizada no KM 56 da rodovia BR-408, em Nazaré da Mata.

A recepção foi do diretor-presidente da empresa, Nico Tessano. O objetivo da visita foi estreitar o relacionamento do Poder Público com o privado, encontrar soluções e parcerias que gerem desenvolvimento para a empresa e o município.

“Estaremos sempre de portas abertas às nossas empresas e não vamos medir esforços para um trabalho em sintonia, fortalecendo nossas indústrias, nosso comércio e aumentando o retorno para o nosso município,” justificou Nino.

Uma das marcas da nova gestão é gerar empregos e impulsionar a economia de Nazaré da Mata, que de tabela atinge a região da Mata Norte, principalmente com a intenção de ceder terrenos para incentivar o desenvolvimento industrial no município.

O empresário Nico Tessano apresentou ao gestor municipal algumas reivindicações, como o melhoramento da iluminação pública na localidade, implantação de uma lombada física para segurança dos trabalhadores e saneamento básico na comunidade.

O prefeito Nino saiu satisfeito do encontro e confiante no fortalecimento da parceria.