Prefeito de Orobó tem contas aprovadas pelo Tribunal de Contas de Pernambuco

O prefeito de Orobó, Cleber José de Aguiar da Silva (Chaparral), do PSD, conquista mais uma vitória no Tribunal de Contas do Estado. Dessa forma, o município se destaca em Pernambuco cumprindo as exigências legais em relação à gestão pública.

De acordo com a assessoria, as contas do exercício de 2017 na administração do prefeito Chaparral e o vice Biu Abreu, foram aprovadas pelo TCE-PE. As contas de 2016, 2015, 2014 e 2013, também já foram aprovadas. Para a gestão é mais um objetivo alcançado, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O governo municipal de Orobó ressalta a importância dessa conquista e destaca que, em um país em que se fala tanto em crise, a terra do frivolité tem diversas obras sendo executadas em várias localidades para suprir as necessidades da população oroboense, contemplando toda municipalidade.

Foto: Divulgação