Prefeitos de Orobó, Casinhas, Machados e João Alfredo lideram ranking na Região

Perto de completar três anos do mandato dos prefeitos, a Organização Não Governamental (ONG) Liberdade.PE divulgou, nessa quinta-feira (24), o “Ranking dos Prefeitos” dos municípios pernambucanos. A página da instituição lista os 184 municípios e os respectivos gestores municipais. São analisadas seis categorias: Finanças, Transparência, Empregos, Saúde, Educação e Segurança.

De acordo com a ONG, o levantamento é realizado com base em dados abertos, fornecidos por órgãos de fiscalização do Estado. A média da pontuação de cada segmento gera a classificação do prefeito. O Ranking dos Prefeitos é uma ferramenta disponível através da internet para ajudar o cidadão de forma simples na avaliação da gestão municipal. No levantamento geral, a primeira colocada é a prefeita de São Bento do Una, Débora Almeida (PSB).

De acordo com consulta realizada pela nossa reportagem, no Agreste Setentrional, o prefeito de Orobó, Cléber Chaparral (PSD), ocupa o 1º lugar, sendo o 7º no geral. O prefeito de Casinhas, João Camelo (PSB), vem na 2ª posição a nível regional e 9ª no geral. O prefeito de Machados, Argemiro Pimentel (PSB), é o 4º melhor colocado na região, sendo o 17º no Estado. Já a prefeita de João Alfredo, Maria Sebastiana (PSD), ocupa a 4ª colocação regional e 21ª em Pernambuco.

Segundo o ranking, Chaparral, Camelo, Argemiro e Maria estão entre os 25 prefeitos melhores avaliados. O prefeito de Limoeiro, João Luís (PSB), cidade sede do Blog do Agreste, aparece na 76ª colocação geral. O resultado completo (inclusive com as colocações individuais por categoria) pode ser conferido no site www.rankingprefeitospe.ong.br

Sobre a ONG – A ONG Liberdade-PE é uma instituição suprapartidária, sem fins lucrativos e que não recebe recursos públicos. Trabalha a favor da liberdade econômica, contra a corrupção e os privilégios. No site você conhece um pouco mais.

Fonte: Blog do Agreste

Imagem: Reprodução