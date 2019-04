Prefeitura com vagas abertas em curso de empreendedorismo para mulheres 

A Prefeitura do Carpina, através de sua Secretaria de Desenvolvimento Social e Coordenadoria da Mulher e Juventude, está com inscrições abertas para o curso de empreendedorismo online “Ela Pode”. O projeto é uma iniciativa do Instituto Rede Mulher Empreendedora, com apoio do Google.

O curso será ministrado com temas ligados a liderança, comunicação assertiva, marca pessoal e finanças. As inscrições estarão abertas de 22 de abril a 06 de maio, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, que fica na rua Bernardo Vieira de Melo, 275, Bairro de São José, ao lado da Pousada do Carpinteiro. Os participantes terão direito a um certificado de 16h.