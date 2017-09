Prefeitura de Belo Jardim entrega escola reformada

A Prefeitura de Belo Jardim, por meio da Secretaria de Educação, entrega nesta sexta-feira (22), a Escola Municipal Antônio José dos Santos, no Sítio Ingá, na zona rural do município. A escola, que havia desabado em março deste ano, teve a estrutura reformada e ampliada e oferecerá mais conforto aos alunos e professores.

O prefeito Hélio dos Terrenos e o secretário de Educação, Ricardo Oliveira, irão participar da entrega da unidade de ensino, que será realizada às 15h. Os alunos contarão com uma nova sala de aula e uma área de lazer. A reforma faz parte de um plano da nova gestão para recuperar as unidades de ensino do município.

De acordo com Adriano Moraes, diretor de Planejamento da Secretaria de Educação, a escola atende alunos da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. “Depois que a unidade caiu, os alunos ficaram assistindo às aulas em uma garagem, sem nenhum conforto. É difícil aprender em um ambiente ruim. Com a conclusão da reforma, os estudantes poderão aprender mais num ambiente adequado para a educação”, explica.

A secretaria iniciou também a reforma da Escola Municipal José Batista dos Santos, localizada na Vila da Barragem. “Temos um planejamento muito bem definido. Atenderemos às unidades com reformas e requalificação de estruturas. Iremos reformar também a Creche Anjo do Saber, no Distrito de Xucuru. O nosso compromisso é melhorar as condições de ensino na cidade”, afirma Ari Chaves, coordenador técnico de Manutenção da Secretaria de Educação.