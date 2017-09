Prefeitura de Belo Jardim promove oficina de músicas para crianças e adolescentes

A Prefeitura de Belo Jardim, através da Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social, está oferecendo oficinas de música para crianças e adolescentes, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), nos Centros de Referência e Assistência Social (Cras), dos bairros Cohab I e Santo Antônio, e no Centro Social Urbano, localizado no Bairro do São Pedro.

As oficinas têm como objetivo despertar nos adolescentes o gosto pela música, desenvolver habilidades e trabalhar a coordenação no uso dos instrumentos, com as aulas práticas realizadas nas unidades.

As pessoas interessadas em participar das oficinas devem procurar as unidades socioassistenciais e se inscreverem nos SCFV.

As aulas acontecem nos dois períodos nos seguintes locais: