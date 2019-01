Prefeitura de Carpina convoca 30 profissionais concursados de 2009

Após acordo firmado entre a Prefeitura do Carpina e Ministério Público de Pernambuco, conforme Termo de Audiência de Conciliação – Processo n.º 0003854-48.2013.8.17.0470 – AÇÃO CIVIL PÚBLICA, decidiu proceder com a nomeação de 30 concursados, do Edital 01/2009. Os convocados foram aprovados nas funções de Professores, Maqueiro e Técnico em Laboratório.

Os nomeados são: 1)Janere Maria dos Santos; 2)Luciana Araújo Gouveia da Silva; 3)Fabiana Rodrigues Gomes; 4)Fabiana Nunes do Nascimento Ferreira; 5)Jéssica Emília Duarte; 6)Marielza Maciel Vieira da Silva; 7)Claudiane Ferreira da Silva Santos; 8)Maria José dos Santos Silva; 9) Magda Regina Lourenço da Costa; 10)Sirleide Maria dos Santos; 11)Sheila Maria Félix Bastos do Espírito Santo; 12)Elineide Maria Novaes de Barros Lima; 13)Patrícia Gomes Ribeiro; 14)Sônia Maria da Silva; 15)Edilene da Silva Nascimento Pimentel; 16) Adriana Pereira de Lima; 17)Maria Joênia Lopes Joaquim Diniz; 18)Cilene Pereira de Lima Santos; 19)Maria Aparecida Maciel da Silva; 20)Luciclaudia Alexandre de Carvalho Tavares; 21)Maria Fernanda da Silva; 22)Josenilda Maria da Silva; 23)Gilvanete Joviniano da Silva Santos; 24) Iva Patrícia Correia de Souza; 25)Maria Luciana da Luz; 26)Simone Ferreira Barbosa; 27)Leandro Alves dos Santos; 28)Neide Maria de Sena; 29)Maria da Conceição de Melo Silva e 30)Márcia Maria Felipe Silva.

Esta convocação refere a realização de Perícia Médica. Todos devem estar municiados de alguns exames médicos, conforme as demais informações que constam no documento em anexo. Comunicado Perícia Médica Concurso 01-2009