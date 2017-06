Prefeitura de Carpina emite comunicado sobre paralisação dos professores da rede municipal

A Prefeitura de Carpina, através da Assessoria de Imprensa, emitiu uma nota, nesta quinta- feira (1º), sobre a greve anunciada pelo Sindicato dos Professores Públicos Municipais de Carpina (SINDPROFM), e agendada para a próxima segunda- feira (05). Foi expedido ainda um Ofício pela secretária de Educação de Carpina, Milca Maria, com orientações sobre à adesão ao movimento grevista.

No documento a secretária informa que “no caso dos professores se ausentarem das para adesão ao referido movimento,, suspendendo as aulas, deverão ser descontados os dias trabalhados, ressaltando que não serão aceitos, como justificativa documentos emitidos pelos SINSEMU ou SINDPROFM”.

Confira a nota:

“Informamos aos pais, alunos e professores da rede pública de ensino de carpina, que no dia 05 de junho haverá aula normal em todos os turnos. A paralisação que está sendo mobilizada pelo Sindicato dos Professores Públicos Municipais de Carpina (SINDPROFM) é inválida. O órgão por si só não têm respaldo jurídico para realizar qualquer ato sindical dentro do Município do Carpina. A única entidade sindical que atende aos requisitos legais da representação dos professores da rede pública de ensino de Carpina é o Sinpro, respaldo reconhecido por decisão judicial. Os professores que aderirem ao movimento terão os pontos cortados e, consequentemente, desconto em folha. Afirmamos que tais atitudes do SINDPROFM e do SINSEMUC, trazem prejuízos aos alunos, aos pais e aos próprios professores”.