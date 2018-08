Prefeitura de Carpina implantará Zona Azul em outubro

A cidade de Carpina contará com o sistema de Zona Azul, a partir de outubro. Com a medida a cidade passa a ser a primeira na Mata Norte a receber esse tipo de serviço. A falta de local adequado para estacionar é a principal reclamação, inclusive de comerciantes e de consumidores, já que o centro da cidade é um dos mais prejudicados com a falta de organização no trânsito.

O Prefeito de Carpina, Manuel Botafogo, assinou na última quarta- feira (29), a ordem serviço para implantação do sistema Zona Azul, nas principais vias do Centro comercial da cidade. As atividades terão um prazo de 60 dias para serem iniciadas, até lá serão realizadas ações educativas através de orientadores de trânsito do município.

O objetivo é melhorar o tráfego, principalmente nas principais ruas e avenidas onde o fluxo é maior. O estacionamento rotativo será instituído para promover a alternância das vagas, para organizar e disciplinar o espaço urbano de forma a aumentar a oferta de locais para estacionar.

A empresa contratada para a realização do serviço é a T2B Tecnologia e Serviços. Serão vendidos tickets em pontos específicos do centro, através dos orientadores de trânsito e por um aplicativo. Os valores para moto corresponde a R$1,00 / 1h e R$2,00 / 2h e para Carro – R$2,00 / 1h e R$4,00 / 2h.