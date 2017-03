Prefeitura de Carpina realiza Cadastro Cultural para Artistas locais

No período de 09 a 11 de março, a Prefeitura Municipal de Carpina, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Turismo, Cultura e Esportes, realizará o cadastramento de artistas artesões, agremiações e entidades Culturais do município.

O processo será feito através do Cadastro Cultural de Carpina (CCC) com o objetivo de mapear os agentes e entidades culturais presentes no município, dando visibilidade às produções culturais e abrindo espaço para que novas atrações participem dos projetos culturais da cidade.

O idealizador do CCC, o Diretor de Cultura Profº Edy Slovik, ressaltou que a cultura carpinense deve ser restaurada desde suas raízes. “Nosso maior desafio é valorizar e fortalecer o grande celeiro cultural existente em nosso município, resgatando assim as nossas legitimas tradições ,frisou Slovik.

No ato de inscrição os interessados devem portar uma cópia e original do RG, CPF, comprovante de residência, uma foto 3X4 e cópia do CNPJ (em casos de pessoa jurídica). O atendimento acontece no auditório da Prefeitura de Carpina, no horário das 8h às 12hs e das 14hs às 17hs.

O cadastro pode ser realizado por pessoas físicas e jurídicas que atuam em diversos segmentos culturais tais como: música, Circo, teatro, cinema, design e moda, gastronomia, patrimônio, dança, fotografia, artes plásticas, artes gráficas, artesanato, religião, literatura, áudio visual, cultura popular e tradicional entre outros seguimentos.